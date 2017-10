10 běžných věcí, které denně používáte a ve skutečnosti nevíte, k čemu slouží

Je to paradox, ale spoustu věcí denní potřeby nepoužíváme k tomu, k čemu byly určeny. A je to škoda! Existuje totiž tolik "vychytávek", které nám mají usnadnit život, a my o nich bohužel vůbec nevíme!

V galerii najdete deset tipů na to, jak správně používat některé zcela obyčejné věci, které se najdou v každé domácnosti.

Možná vás překvapí, k čemu ve skutečnosti slouží otvory v každém víčku propisky, proč nám výrobci k oblečení přibalují ještě kousek látky navíc, nebo k čemu slouží otvor uprostřed naběračky.

