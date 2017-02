Tak jsme se konečně dočkali. Modelky plnějších tvarů se procházejí po mole vedle svých vyhublých kolegyň, mají na sobě nejnovější modely a moc jim to sluší. Tomu se dá jen tleskat!

Módní návrhář Christian Siriano předvedl na newyorském týdnu módy v Hotelu Plaza svou kolekci zima 2017 a mezi jeho modelkami se objevily i takové, které disponovaly opravdu plnějšími tělesnými tvary. Po mole se zde po dlouhé době prošla i česká rodačka Karolina Kurková a moc jí to slušelo.

Posouzení je na vás, ale za nás má tento návrhář jedničku s hvězdičkou, protože jeho kolekce je nejenom velmi povedená, ale to, že se na mole procházely dámy s běžnou konfekční velikostí, konečně dokazuje, že modelky nemusí být vyhublé. Jak se říká, na ramínka se dobře šije, ale na ženu "krev a mlíko" je to už těžší. Christian Siriano dokázal, že to rozhodně umí.

