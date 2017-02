Účesy krásek z udílení cen Grammy: V módě jsou přirozené vlny a vyčesané drdoly

Letošní udílení cen Grammy v Los Angeles se samozřejmě neobešlo bez krásných rób, vysokých podpadků a stylizovaných účesů. My jsme se tentokrát zaměřily právě na vlasy celebrit a vybrali pro vás ty nejhezčí, ale i ty nejulítlejší. Nosily byste něco takového na hlavě?

Když se podíváme na účesy celebrit na 59. udílení cen Grammy, tak to vypadá, že v módě jsou přirozené účesy. Ideálně lehce vlnitý styling loken, aby působily co nejvíc nadýchaně s výrazným objemem. Druhým trendem pak jsou vyčesané vlasy do ležérních drdolů. V těch se při slavnostním večeru objevilo hned několik známých zpěvaček.

Na červeném koberci ale nechyběly ani trochu extravagantní kreace a hodně netradiční barvy. Podívejte se s námi, které krásky se odvázaly a naopak které dámy se snažily o přirozený look.

