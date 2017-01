Řekni mi, jaké šaty nosíš, a já ti řeknu, jaká jsi ANEB CO O VÁS PROZRADÍ BARVA ŠATŮ

Barva oblečení o nás leccos vypovídá. Pomáhá také v jednání s lidmi – nepůsobí totiž jen na nás, nositele, ale i na osoby, se kterými jsme v kontaktu. Výběr proto rozhodně nepodceňujme.

Černá: erotika a síla v jednom

Je to barva mnoha významů – je spojována s tajemnem (vzpomeňte si třeba na hraběte Dráculu), mystikou, smutkem, ale i erotikou, sílou nebo podřízením (například duchovní jejím no-šením vyjadřují podřízenost Bohu). Ženy ji pak nosí rády ještě z dalšího důvodu: zeštíhluje, ale zároveň podtrhuje siluetu. Výhodou černé je, že jde o barvu neutrální, která se dá lehce kombinovat s jinými odstíny a hodí se téměř pro každou příležitost. Všeho ale moc škodí a platí to i o černé. Její nadměrné nošení totiž odsává energii z těla a vede ke sklíčenosti, a proto by ji neměli nosit lidé, kteří naopak potřebují dodat životní elán.

Červená: smyslná i agresivní

»Ohnivá« barva je symbolem vášně, lásky, dominance, smyslnosti, ale i agrese. Z toho důvodu nebývá vhodná pro lidi, kteří mají před sebou důležité jednání. Její nošení zrychluje tlukot srdce a dech. Červená barva také dodává energii a sílu, posiluje naši vůli a podporuje realizaci snů a nápadů.

Modrá: symbol důvěry

Tato barva je symbolem komunikace, sdělování. Uvolňuje mysl a podporuje lepší vyjadřování pocitů a myšlenek. Modré oblečení je také vhodné při pohovoru, protože je symbolem důvěry, stálosti a loajality.

Bílá: zbaví vás strachu

Tato barva byla odjakživa symbolem čistoty (proto ji nosí např. sestřičky v nemocnici) a nevinnosti – ne nadarmo je nejoblíbenější barvou nevěstiných šatů. Odráží světlo, proto se jí říká barva léta. Dobře působí při řešení nějakých nepříjemných situací, a také zbavuje strachu. Tibeťané například říkají, že dokáže zahánět zlé duchy a je barvou pochopení a poznání.

Zelená: přináší uklidnění

Symbolizuje přírodu, je uklidňující, občerstvující, zlepšuje soustředění, posiluje nervovou soustavu. Je také spojena se srdeční čakrou, proto má vliv na city, lidské vztahy a sounáležitost. Nevěsty ve středověku nosily zelenou jako symbol plodnosti. Zelená je také barvou prosperity a bohatství.

Žlutá: hřejivá a optimistická

Je to barva sluníčka, barva veselá, hřejivá, jasná, optimistická. Posiluje sebevědomí a vyjadřování názorů. Pro vnímání oka je však nejtěžší barvou, a proto její nadměrné nošení nebo používání, může v lidech vyvolávat agresi. Příznivě působí na trávení, pro buddhisty je symbolem pokory.

Fialová: zklidňuje a inspiruje

Je duchovní barvou, zklidňuje hyperaktivní jedince, podporuje intuici a kreativitu, vyvolává inspiraci a respekt. Právě proto ji rádi nosí vysoce postavení lidé. Je také symbolem transformace a rozpouštěním starých vzorců. Na něžné pohlaví působí romanticky a podporuje ženskost.

Kafe.cz radí

Co na to Feng shui?

Feng shui vychází z toho, že vše, co nás obklopuje, působí na nás a naši psychiku, a proto této filozofie využívají i mnozí slavní návrháři při své tvorbě. Co by vám tedy při oblékání poradilo feng shui?

Nejlépe na nás působí přírodní materiály (bavlna, len apod.).

Volné a dlouhé oblečení působí uklidňujícím dojmem.

Choďte stále upravení a v čistém oblečení – budete se sami cítit dobře a na druhé lidi budeme působit harmonickým dojmem.

K oblečení také noste vhodné doplňky.

Červená barva přináší slávu, zelená zdraví, modrá barva zase zabezpečí bohatství. Pokud chcete být kreativní, noste bílou. Černá barva má zase vliv na kariéru a práci...

Nebojte se experimentovat!

Když ráno vstanete, zkuste identifikovat, jak se právě cítíte, zda potřebujete dodat energii nebo naopak zklidnit, jaký charakter dne vás čeká a čeho chcete dosáhnout. Podle toho pak sáhněte do šatníku a vyberte vhodnou kombinaci barev podle toho, jak která barva působí.

Avšak je také důležité zdůraznit, že každý jsme neopakovatelná a jedinečná bytost, a přestože byly popsány účinky barev a nejvhodnější kombinace při té které náladě či příležitosti, každý by se měl řídit především vlastními pocity. Jedna barva může na někoho působit nějakým způsobem, na druhého jedince však může mít naprosto jiný vliv. Proto zkoušejte, hrajte si s barvami, kombinujte. Uvidíte, že brzy se dopracujete k tomu, co je přesně pro vás to pravé.

A ještě malý dodatek – každou sezónu vždycky letí nová barva či barevná kombinace, ale neměli bychom příliš podléhat tomu, co se nosí, abychom byli »in«. Pokud se nám momentálně módní barva nelíbí, vyjádřeme hrdě svou individualitu a prostě ji nenosme.