POŘÍDILY BYSTE něco takového SVÉMU CHLAPOVI? Nová MÓDNÍ KOLEKCE PRO MUŽE! To jako fakt!

Často se nyní tvrdí, že jsou muži zženštilí. Tyto obrázky tomu rozhodně nasvědčují. Při pohledu na oblečení, které by pánové měli dle zahraničních návrhářů nosit během podzimu a zimy tohoto roku, nám přijde, že se asi spletli a měli tuto modní kolekci připravenou pro dámy. Posuďte sami při prohlížení galerie.

Chlap by měl smrdět a nosit týden staré hadry. Chlap by měl nosit podvazky a používat více make-upu než jeho ženský protějšek. Žádný takový extrém není podle nás zrovna ideální, ale v redakci jsme pro vás do galerie jeden takový sesbírali. Jedná se o novou módní kolekci pro muže na tento podzim a zimu. Nebo se vám nezdá, že tohle už je trochu přes čáru? Nás prohlížení hodně pobavilo.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!