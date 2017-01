Plesová sezona je tady: JAK VYBRAT SPOLEČENSKÉ ŠATY a nešlápnout vedle

Zima je časem plesů, galavečerů, vyhlášení prestižních cen, operních koncertů a dalších kulturních akcí. Víte ale, jak se pro danou příležitost vhodně obléknout? Pokud ne, nevadí. Poradíme, co říká etiketa, a zároveň vás inspirujeme módními novinkami pro letošní rok.

Šaty musí být adekvátní pro danou akci

Stejně, jako se považuje za faux pas to, když muž přijde na ples do Lucerny v džínech, není o nic menším prohřeškem, vezme-li si žena na myslivecký bál velkou večerní s boá okolo krku. Dle etikety je zkrátka důležité nebýt oblečeni mimo úroveň dané akce. A nesejde na tom, zda směrem dolů či nahoru.

Soulad v páru

Pozvánka na společenskou událost by měla ideálně obsahovat právě předepsaný oděv. Ten se uvádí většinou pro muže, žena se pak s partnerem musí sladit. Co přesně to ale znamená?

Pokud na pozvánce najdete black tie (v překladu to znamená smoking + motýlek) a pro ženy zde nejsou striktně uvedeny dlouhé šaty, pak si můžete vzít i malou večerní - tedy šaty v délce pod kolena.

(v překladu to znamená smoking + motýlek) a pro ženy zde nejsou striktně uvedeny dlouhé šaty, pak si můžete vzít i malou večerní - tedy šaty v délce pod kolena. Jiná situace nastává, když na ples či třeba koncert operní hvězdy je pro muže předepsán smoking a pro ženu velká večerní. V tomto případě dáma obléká dlouhou toaletu . Je-li ale odvážná a nebojí se extravagance, může si smoking vzít také, nicméně v jeho dámské podobě, která krásně zdůrazní siluetu (vzpomeňte si na Cerrie ze Sexu ve městě, ta si jej přeci oblékla na svatbu svých homosexuálních přátel).

. Je-li ale odvážná a nebojí se extravagance, může si vzít také, nicméně v jeho dámské podobě, která krásně zdůrazní siluetu (vzpomeňte si na Cerrie ze Sexu ve městě, ta si jej přeci oblékla na svatbu svých homosexuálních přátel). Na venkovské bály, maturitní plesy a podobné akce chodí muži v tmavém večerním obleku a ženy v dlouhých či koktejlových šatech (povolen je i společenský kostýmek, případně sukně a top).

Večerní róba

V kurzu jsou stále asymetrické výstřihy, štrasové aplikace, krajka, řasení či volány. Velmi efektně působí i korzetové střihy, odhalující šíji a ramena. Ty se však hodí hlavně pro postavy s plnějšími ňadry. Pro subtilnější hrudníky je ideální zapínání za krkem. Velmi krásné jsou též antické střihy.

Barevnost se pohybuje v celé škále od pudrové a světle žluté (které prospívají hlavně brunetkám) přes populární modrou, fialovou, červenou až po stříbřitě šedou a černou. Zajímavě působí i mátová či smaragdová.

Naše rada: Šaty by neměly být příliš odvážné a sexy. Vyvarujte se proto délky nad kolena a hlubokých výstřihů. Naprosto nevhodné je též vykukující prádlo.

Náš TIP: Róbu si samozřejmě nemusíte pro každou příležitost hned pořizovat, stačí si ji na den či dva vypůjčit. Nabídky salonů jsou pestré, ceny se pohybují dle lokality a sortimentu v průměru od 1 500 Kč do 4 000 Kč.

Malé černé Za elegantní dámu budete vždy, když si obléknete malé černé šaty. Do povědomí žen se dostaly díky Coco Chanel a Christian Dior je později povýšil na koktejlky pro večerní a podvečerní příležitosti. Nosí se s výstřihem a rukávkem, na ramínka i bez nich. Ideální délka vhodná pro společenskou příležitost by měla být lehce pod kolena.

Boty

Na večerní slavnostní akci nikdy neobouváme boty, které běžně nosíme třeba do zaměstnání. Materiály společenských šatů jsou jemné, a proto i boty by měly působit křehčím a luxusnějším dojmem. Ideální variantou jsou lodičky na vysokém a úzkém podpatku z lakované kůže, případně saténu. Špička by měla být uzavřená. Pokud se zhlédnete v střevících s otevřenou špičkou, volte do nich speciální punčochy s volnými prsty.

Punčochy jako takové jsou naprostou samozřejmostí a vyrazit bez nich se považuje za společensky nepřípustné.

Náš TIP: Taneční obuv by měla být v každém případě pevná s plnou patou. Hodně vysoké podpatky sice krásně prodlouží nohy, ale moc si v nich nezatančíte.

Doplňky

Každá dáma si s sebou bere kabelku na to nejnutnější. V případě plesu je ideální elegantní psaníčko, nejlépe v barvě šatů. Volba šperků může být pro někoho trochu oříšek. Je-li róba sama o sobě dost nápadná, je lepší šperky vynechat nebo si vzít pouze decentní náušnice. Naopak jednoduché černé šaty skvěle doplní perlový náhrdelník. Styl a délku náhrdelníku volíme mimo jiné i třeba podle tvaru výstřihu šatů.