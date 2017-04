NESMRTELNÁ KOMBINACE: Inspirujte se těmito ČERNOBÍLÝMI MODELY

Nejste zrovna fanynkou pestrobarevných modelů? Pak se nechte inspirovat nesmrtelnou černo bílou klasikou, protože tato kombinace nikdy nevyjde z módy a váš model můžete mít doma roky. Budete tak pořád in.

Která žena by to neznala. Otevřete dveře skříně, nebo šatníku, podíváte se dovnitř a víte, že nemáte, co na sebe. Co si ale pořídit, aby to nevyšlo z módy a zároveň to bylo elegantní? Modely, co jsme pro vás vybraly do galerie, vás určitě budou inspirovat. Takže, šup nakupovat!

