NEJOŠKLIVĚJŠÍ ŠATY Z MATURIŤÁKU: Jak si tohle někdo může vzít na sebe?

Maturita je pro většinu teenagerů (i v Americe) přelomový okamžik, protože vstupují do dospělosti. Maturitní ples je proto pro mladé velmi důležitý. Ovšem, co si na takovou společenskou akci vzali tito mladí lidé, to je naprosto k neuvěření.

Dívky chtějí být na maturitním plese prostě úžasné. Skvělý make-up, nádherně udělané vlasy a samozřejmě dokonalé šaty. Ale některé mladé dámy z naší galerie to s tou dokonalostí a originalitou nějak přehnaly a nebo se nechaly strhnout okolím a pořídily si model, který jejich postavě zrovna nelahodil. Podívejte se, co si vzaly tyto mladé dámy na svůj životní okamžik. Budete asi zírat, co všechno je možné si obléci.

