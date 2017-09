MÓDNÍ PORADNA KAFE: Jak se oblékat v těhotenství

Užitečné rady pro nákup těhotenského oblečení Pamatujte na to, že těhotná nebudete věčně , proto to s nákupováním nepřehánějte.

, proto to s nákupováním nepřehánějte. Sepište si seznam věcí, které si na sebe opravdu potřebujete pořídit.

které si na sebe opravdu potřebujete pořídit. Projděte si šatník a zmapujte, co všechno (z běžného oblečení) budete moci během těhotenstvé nosit.

a zmapujte, co všechno (z běžného oblečení) budete moci během těhotenstvé nosit. Oblečení v obchodech nenakupujte s předstihem (na později), vaše tělo se intenzivně mění a velikost tak jen těžko odhadnete.

(na později), vaše tělo se intenzivně mění a velikost tak jen těžko odhadnete. Zkuste využít nabídky e-shopů . Je to pohodlné, rychlé a ušetříte si chození po obchodech. Tuto cestu ocení i ženy, které žijí daleko od větších měst, a tedy i dobře zásobených obchodů s těhotenskou módou.

. Je to pohodlné, rychlé a ušetříte si chození po obchodech. Tuto cestu ocení i ženy, které žijí daleko od větších měst, a tedy i dobře zásobených obchodů s těhotenskou módou. Velikost šatů by měla žena volit stejnou, případně o číslo větší (pokud přibrala i v jiných partiích než je bříško), než si kupuje běžně.

Nyní je ten pravý čas pořídit si kvalitní "zdravotní" obuv (boty využijete též později při dlouhých procházkách s kočárkem).

(boty využijete též později při dlouhých procházkách s kočárkem). Chcete-li ušetřit, zkuste nakoupit oblečení z druhé ruky . I značkové kousky tak můžete získat za zlomek původní ceny.

. I značkové kousky tak můžete získat za zlomek původní ceny. Těhotenskou módu ve větších obchodech většinou najdete vedle oblečení pro kojence.