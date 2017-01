Módní poradna Kafe: BIO OBLEČENÍ. Pouhý trend nebo budoucnost?

V posledních letech se doslova roztrhl pytel s nabídkou oblečení z bio bavlny a dalších přírodu šetřících materiálů. Co přesně BIO v módě znamená, co nám může přinést a pro koho je takové oblečení vhodné? To vše se dočtete právě nyní.

Množství obchodů nabízejících bio výrobky roste, a to nejen ve světě, ale i u nás. Až do nedávna stály v popředí zájmu zejména biopotraviny a to je pochopitelné. Lidé si svého zdraví zpravidla velmi cení a zajímají se o to, co jedí. Rodiče se snaží svým dětem dopřát to nejlepší a obchod v oblasti biopotravin jenom kvete.

PROČ BIO oblečení?

Ale jak je tomu s bio oblečením? Je triko vyrobené z bio bavlny pouze vnějším znakem příslušnosti k určité sociální skupině, módním trendem nebo je odrazem životního stylu a zodpovědného přístupu jeho nositele k přírodě a společnosti?

Nosit oblečení z bavlny (tj. přírodního materiálu) se může na první pohled jevit, ve srovnání s oděvy z umělých materiálů, jako cesta k přírodě. Je ale klasická bavlna opravdu „přírodní“ materiál? Posuďte sami...

Cesta trička z "klasické" bavlny Na výrobu jednoho trička je při běžném způsobu pěstování potřeba cca 140 gramů hnojiv a pesticidů. Možná je pro vás také novinkou, že sedm z nejběžněji používaných pesticidů je potenciálně či skutečně karcinogenních!

Produkce půl kila bavlny obnáší spotřebu cca 3 500 litrů vody (to znamená pro jedno tričko cca 1 000 litrů vody)! Navíc tato voda není efektivně využívaná a více než 60 % se vypaří nebo unikne díky neefektivním metodám zpracování.

Celosvětově se pro výrobu bavlny využívá zhruba 32 mil. hektarů půdy. Bavlna tedy zabírá asi 2,5 % veškeré obdělávané půdy, ale pro její produkci se spotřebuje až 24 % insekticidů. A to zcela odhlížíme od používání chemikálií při dalším zpracování.

BIO šetří přírodu

Pokud si uvědomíme, jaké množství pesticidů, hnojiv a vody je spotřebováno na jeden kus oděvu v našem šatníku, je nasnadě, že mnozí z nás raději sáhnou po výrobku vyrobeném ekologicky šetrnou cestou. A to je důvod, proč se bio oblečení stává stále populárnější a nachází si stále více zákazníků nejen mezi rodiči malých dětí. Důkazem je i nabídka velkých oděvních řetězců (H&M, C&A, Zara a další), kteří na tento tlak reagují a do svých kolekcí certifikované bio oblečení zařazují. S bio materiály pracuje také stále více mladých módních návrhářů a tzv. eko móda už dávno není spojována pouze „nevzhlednými a neforemnými oděvy khaki barvy“.

I Giorgio Armani zařazuje do svých kolekcí např. džíny vyrobené z bio bavlny nebo košile ušité z kukuřičných vláken. A ceny jsou závratné.

"FAIR" výroba je základ

Ekologicky šetrné, chcete-li bio oblečení, bývá velmi často spojováno s „fair“ přístupem k celému výrobnímu procesu. V praxi to znamená, že jsou zohledňována sociální a etická hlediska související s výrobou oděvů. Velký důraz je kladen na zákaz dětské práce nebo vyplácení férové mzdy zaměstnancům v rozvojových zemích.

Propagátory bio módy je i řada slavných osobností.

Bono Vox, zpěvák skupiny U2, je toho zářným příkladem. Se svou ženou založil společnost EDUN, která se specializuje na výrobu oblečení jen z organických materiálů. Továrny byly přitom záměrně umístěny do rozvojových zemích Afriky a Jižní Ameriky.

BIO frčí i v obuvnickém průmyslu

Trend bio materiálů neminul ani nabídku obuvi. Například německá firma POLOLO vyrábí dětské capáčky a obuv z kůže, která byla zpracována zcela přírodní cestou, při dodržení striktních pravidel zákazu použití chrómu při činění kůže. Obuv POLOLO byla testována Evropským centrem pro výzkum alergií (European Centre for Allergy Research Foundation) a stala se nositelem pečetě ECARF, což v praxi znamená, že se jedná o vysoce kvalitní výrobky, které mohou být nabízeny zákazníkům trpících alergiemi.

Ideální volba pro atopiky a alergiky

Právě pro rodiče dětí, které trpí atopickou dermatitidou nebo mají citlivou a dráždivou pokožku, by bio móda měla být jednoznačně první volbou. Oblečení z materiálů zpracovaných přírodní cestou je nedráždivé, prodyšné a příjemné na nošení. Kvalitně zpracované výrobky můžete bez problémů prát i na vyšší teploty a svůj tvar a barvu si udrží.

Snad vám tento článek ukázal i trochu jiný pohled na módu. Pokud jste spotřebiteli, kterým nejde pouze o aktuální módní trendy, místo kvantity se zaměřujete na kvalitu, oblečení pro vás a vaše potomky nakupujete také s ohledem na trvanlivost, doporučujeme vyzkoušet bio oblečení.

Náš TIP:

