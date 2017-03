MÓDA PRO BACULKY: 10 užitečných triků, které vám pomohou cítit se dobře

I ženy plnějších tvarů mohou být bohyně. Záleží však na vhodně zvoleném oděvu. Chce to rafinovaný střih a správné délky. Léto v plném proudu vybízí k tomu sáhnout po krásných sukních či šatech. Máme pro vás pár tipů a triků, jak podpořit své křivky.

Zapomeňte na svých pár kilo navíc a buďte neodolatelná. Zde je 10 triků od módní stylistky, jak na to:

1. Ukažte přednosti

První trik na odpoutání pozornosti od nelichotivých partií je využít horní části oblečení, tedy topu. Kdo dostal do vínku pěkné poprsí, má výhodu. Větším, nicméně decentním výstřihem jednoduše zaujmete. Dobře poslouží ale i zajímavá blůzka či svetřík. Vzory oči jednoduše přitáhnou a nezbyde čas na pozornost pro bříško a boky.

2. Kouzlete s geometrií

Plnoštíhlé ženy by měly rozhodně znát kouzlo geometrie. Optické klamy jsou doslova úžasné. Jednoduše si vyberte kousek, který vám bude nejen dobře sedět, ale i ubírat kila, a to svou nepravidelností. Černá by měla být tam, kde chcete danou partii spíše potlačit. Pestré barvy naopak v místech, které toužíte ukázat.

3. Rozkveťte

Letošní sezonou vládnou květiny a i vy si je rozhodně můžete dovolit. Držte se však pravidla, čím drobnější vzor, tím lepší. Drobné kytičky působí nejen něžně a romanticky, ale jsou i lepší oproti těm velkým, ve kterých budete působit těžkopádně.

4. Zahrajte si šipkovanou

Šipky, šipky a zase šipky. Pomocí tvaru písmene „V“ opticky zeštíhlujete. Proto je využijte, kde to lze. Odlehčíte tak například partie boků. Vhodné jsou na šatech a také topech.

5. Vytvořte falešnou siluetu

Velmi sympatické jsou šaty s všitými bočními díly. Pomocí nich uměle vytvoříte dojem falešné siluety a budete maximálně sexy a štíhlá. Tento typ šatů totiž podtrhuje ženskost a půvab.

6. Nemaskujte se

Základem úspěchu je vytvořit pas! Ženy se zbytečně zahalují do volného oblečení, jako jsou o tři čísla větší trika nebo halenky. Pro nás je primární opticky prodloužit nohy a naopak skrýt bříško. Tím, že si koupíte velké nebo pánské triko, toho moc nezachráníte. Naopak vytvořením pasu podtrhnete ženskou siluetu a uberete i nějaké to kilo navíc.

7. Čarujte s délkou sukně

Délku sukní volte těsně nad kolena nebo midi v délce cca do poloviny lýtek. Pouzdrové sukně jsou nadčasové, linie sukně do A zase zakryje problematické partie v oblasti bříška, boků i stehen. Halenku nikdy nenoste přes sukni. Naopak ji zastrčte do dovnitř a nechte vyniknout pas.

8. Vsaďte na sako

Pokud toužíte po novém saku, nezapomeňte na boční vyštíhlení. Zapínání na jeden knoflík vám prodlouží fazónu a vypadá velmi dobře. Rozhodně se vyhněte lesklým nebo třpytivým materiálům, které přidávají kila. Zaměřte se na délku saka a zadní rozparek. Pokud se rozparek otevírá, pak je sako malé v sedu. Rukávy můžete ohrnout, je to moderní a zároveň vám to opticky prodlouží ruce.

9. Zvolte správné kalhoty

Kalhoty si vybírejte v tmavších odstínech, jako je černá, tmavě šedá nebo námořnicky modrá. Aktuálním trendem jsou pohodlné chinosy, které se nosí ohrnuté a díky viditelnému kotníku opticky prodlouží nožky. Pro silnější stehna jsou vhodné tube kalhoty, které mají trubkovitý tvar. Nebojte se obléci si legíny. Jsou sexy a v černé barvě v kombinaci s pěkným (delším) topem a podpatky budete naprosto okouzlující!

10. Nazujte podpatky

Prodluže své nohy a dodejte jim sexy tvar s pomocí vysokých podpatků. Budete vypadat vyšší a s hrdým držením těla i mnohem štíhlejší.

