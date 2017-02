Které róby se zapsaly do historie Oskarů? Nejkrásnější šaty všech dob

Ceny Akademie neboli Oscaři jsou každoroční příležitostí pro celebrity, aby se předvedly v tom nejlepším světle - tedy především co se rób týká. Zajímalo by vás, které šaty byly ty nejkrásnější za celých 89 ročníků, co se tato prestižní cena uděluje? My jsme je pro vás vybrali.

Galavečer každoročně pořádaný americkou Akademií filmového umění a věd je považován za nejprestižnější akci Hollywoodu. Dámy se proto snaží, aby jejich róby byly naprosto dokonalé a předhánějí se v tom, která bude mít dražší, originálnější a exkluzivnější model.

Celý ceremoniál patří k nejvýznamnějším kulturním událostem roku a ceny se udělují v Los Angeles. My jsme pro vás v redakci Kafe.cz vybrali nejlepších dvacet modelů všech dob. Dámy, které si je oblékly, rozhodně nesáhly vedle jako se to občas na červeném koberci některé ze slavných hereček stane.

Kafe.cz: TOP 20 nejlepších šatů v historii Oskarů

Audrey Hepburn: 1954 Julia Roberts: 2001 Catherine Zeta-Jones: 1999 Keira Knightley: 2006 Kate Winslet: 2002 Grace Kelly: 1955 Halle Berry: 2002 Bjork: 2001 Cindy Crawford:1991 Gwyneth Paltrow: 1999 Charlize Theron: 2005 Penelope Cruz: 2007 Hilary Swank: 2005 Gisele Bunchen: 2005 Cher: 1987 Renee Zellwegger: 2001 Uma Thurman: 1995 Jennifer Lawrence: 2013 Anne Hathaway: 2009 Angelina Jolie: 2012

