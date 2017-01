KLOBOUKY VÉVODKYNĚ KATE: Romantika a styl, ale bohužel i šedá usedlost

Vévodkyně Kate, manželka britského korunního prince Williama, se stala jednou z nejsledovanějších móních ikon ve Velké Británii. Proč? Její styl je jednoduchý, ale přesto velmi elegantní. A co se týká klobouků má téměř vždy oko na tu správnou kombinaci.

Kate nechápe klobouk jako povinné zlo (jako je tomu u vévodkyně Camilly z Cornwallu, manželky prince Charlese), ale jako módní doplněk, který může velmi pěkně oživit a doplnit její outfit. Přesto i ona občas sáhne po kousku, který není zrovna lichotivý.

Ať už za to mohou okolnosti (např. kvůli etiketě), nebo počasí (do větrného a propršeného počasí se menší kloboučky nehodí), měla by se vyhýbat kloboukům s velkou krempou, protože ty zakrývají její velmi pěknou, i když v poslední době hodně vyčerpanou, tvář a odzbrojující úsměv. Naopak kousky sešikmené na jednu stranu s nějakým výraznějším doplňkem jsou pro ni to pravé.

A Kate to ví, a tak se v naší galerii můžete pokochat všemi krásnými klobouky, které jste na ni mohli vidět na různých společenských akcích v průběhu celého roku 2016.

