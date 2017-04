JARNÍ TRENDY PLNÉ FANTAZIE: Co je in a čím nejlépe oživíte váš šatník?

Připravili jsme pro vás lookbook tedy galerii plnou jarních modelů. Prohlédněte si inspirativní fotografie, ať víte, co z vašeho šatníku je stále v kurzu, co bude lepší letos nevytahovat a co nového si případně pořídit, aby to bylo in, a vy jste se v tom cítila skvěle.

A co se tedy nosí? Jednoznačně ženskost... A to podpořená správnými střihy svršků. Co se týče střihu kalhot, nosit se budou spíše ty obepínající postavu a i letos se nosí denim s prostřihy na kolenou ale i na jiných místech a nově k tomuto zdobení přibyly také výšivky. K džínům oblékněte halenku plnou volánů, či zdobenou květinovým vzorem. Hitem letos budou odhalená ramena! A také delší kardigany, které vás zahřejí v aprílovém počasí. Loni tolik oblíbené bundičky v pastelových barvách zůstávají trendy i letošní jaro. Sukně volte spíše áčkového střihu, hodí se téměř pro každou postavu. Barevná škála letos není bohatá, přesto je ale krásná! Nosí se hlavně bílá, béžová, námořnická modř, pudrové odstíny růžové, šedé, modré, černá minimálně případně v kontrastní kombinaci s bílou.

Jarní slevy se začaly v obchodech právě objevovat, tak vyrazte na nákupy! Hodně štěstí při lovu! :-)

