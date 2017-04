FOTOGALERIE NEJUJETĚJŠÍCH BOT: Dá se v nich ještě vůbec chodit?

Tak tohle skutečně nejsou obyčejné boty. Když se na ně podíváte, tak vás určitě napadne, že nejsou na nošení. Tedy na běžnou procházku. Na přehlídkových molech je ale zaručeně uvidíte.

Svět módy se vyvíjí a světoví návrháři i neznámí nováčci přicházejí stále s něčím novým, inovativním, co tu ještě nebylo. Zacházejí proto za míru normálnosti a světlo světa tak spatří boty, které by si běžný člověk na sebe určitě nevzal.

Do galerie jsme pro vás vybrali hned čtyřicet modelů, které jsou zcela k neuvěření a často překračují naše chápání. Navíc se v nich většinou nedá ani normálně chodit, ale přesto po nich movité zahraniční celebritky prahnou. A co vy? Pokud byste na to měli, pořídili byste si některý z těchto kousků domů? Napište nám na náš FB, který z galerie by to byl.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!