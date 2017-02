Fotogalerie: Nejpozoruhodnější a nejkreativnější náušnice, co jste kdy viděli...

Co všechno se dá nosit v uších? Někdy jsou to pozoruhodné kousky, jindy nám zase zůstává rozum stát nad tím, co všechno si lidé dají do uší zřejmě kvůli tomu, aby si jich všimlo okolí. Inspirujete se v naší galerii?

Podívejte se s námi na náušnice, které jsme pro vás našli na internetu. Lidé je skutečně nosí, či nabízejí k prodeji. Je naprosto neuvěřitelné, co všechno je jim inspirací pro vytvoření tohoto módního doplňku do uší.

Některé kousky by si dámy v redakci Kafe.cz do uší vážně nedaly, protože tohle se snad ani nosit nedá. Vždyť, kdo by na svých krásných ouškách nosil mrtvou myš, psí exkrement, kuřecí pařátek, nebo vytržený zub se zaschlou krví? Vy ano?

