CHUTNÉ OBLEČENÍ: Podívejte se na 50 NESKUTEČNÝCH ŠATŮ z JÍDLA

Na některých těchto modelech byste si určitě s chutí pochutnali. Ale co by na to asi řekly ony dámy, co je zdobí a zakrývají? Tyto snové šaty jsou přesto naprosto k neuvěření. Co říkáte?

Umělec Edgar Artis dokázal vykouzlit z běžných surovin něco naprosto neuvěřitelně krásného. Jeho modely jsou zatím jen na papíře, ale určitě bychom je ocenili i v běžné velikosti. Jen by se neměly tak rychle kazit. Podívejte se do naší galerie a pokochejte se tou nádherou.

