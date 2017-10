11 UJETÝCH MÓDNÍCH TRENDŮ z minulosti: CO NOSILY naše PRABABIČKY, BABIČKY a MATKY, aby byly in!

Móda se mění a vyvíjí a každý rok dokáží někteří návrháři překvapit svými kolekcemi, kdy si říkáme, zda se dá toto ještě nosit. Ale my pro vás máme hned jedenáct trendů, které nosily i běžné ženy, a nyní se nám zdají naprosto k neuvěření, protože jsou některé fakt podivné.

Jeden rok in, druhý rok out. To je módní průmysl! Ovšem některé trendy se vracejí, takže i dnes můžete vidět věci, co nosily vaše prababičky a babičky a jsou zase v módě. Kdyby se ovšem měly vrátit některé z těchto šíleností, co jsme pro vás sesbírali do galerie, tak snad abychom už ani nevycházeli ven, protože jsou vážně bizarní.

Jaké jsou další podivné módní trendy? Odpověď najdete ve videu:

