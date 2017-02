LÍČENÍ PO ČTYŘICÍTCE aneb Jak na to, když vám začnou padat víčka...

Seznamte se s naší novou rubrikou - Jak být krásná! Rubrika vznikla na základě vašich přání, čehož si nesmírně vážíme. Na co se můžete těšit? Připravujeme pro vás různé zkrášlující tipy a triky, které vám předvedeme v praxi, pravidelně tu také najdete recenze na produkty, které pro vás už poctivě testujeme.

V této lekci se podrobněji podíváme na to, jak pomocí make-upu pozvednout spadlá víčka či oči, jejichž vnější koutky směřují dolů. Tento tvar oka se týká spíše žen ve věku nad čtyřicet let, kdy se snižuje elasticita kůže, více se tvoří vrásky a to má zkrátka vliv i na víčka. Některé ženy, a dlužno dodat, že jich je stále více, tento problém řeší návštěvou plastické chirurgie.

Krok za krokem

Víčka si nejdříve připravíme stejně jako zbytek obličeje. Doporučujeme nanášet make-up i přes ně, případně barevné nesrovnalosti sjednotit korektorem. Podklad můžeme zapracovat prsty nebo vhodným štětcem. Vše poté přepudrujeme, a tím produkty zafixujeme.

Nyní nastal ideální čas na nanesení podkladové báze, která stíny udrží na místě a zamezí jejich slévání do očních záhybů. A to je právě v případě kůže, jejíž záhyby přes sebe přepadávají a třou se o sebe, obzvlášť důležité.

Na takto připravená víčka začneme nanášet stíny. Nejdříve použijeme nějaký základní světlý stín, který štětcem rozetřeme po celém víčku. Teď se budou tmavší stíny lépe aplikovat, neměly by se tvořit mapy. Tmavší stín nanášíme až lehce nad záhyb oka (v angličtině je toto místo označováno jako crease). Tento krok chce trochu cviku, ale až přijdete na to, co přesně sluší vašemu oko, bude pak už trénink zábavou. Intenzitu stínu zvolíme podle příležitosti, na kterou se líčíme. Naše modelka byla líčena ve slavnostním duchu.

Linka na horním víčku nebývá u spadlých víček při otevření oka nijak viditelná, není tedy potřeba se s ní trápit, zaměřte se více na spodní linku, se kterou si lze přímo vyhrát (zvolte zajímavou barvu. třpytivé linky...). Konec linky by měl ale vždy pokud možno směrovat nahoru.

Tip: Zkuste malým plochým štětcem nabrat trochu tmavého stínu a lehce jím přejet těsně podél horní linie řas. Zahustíte je tak a oko lehce otevřete.

Vnější koutky očí mohou směrovat dolů i velmi mladým ženám, v tom případě jde zkrátka o geny. Zabránit oku, aby vypadalo sklesle - unaveně, můžete tak, že do vnější části očí nanesete světlý korektor a zapracujete jej. Stejně jsme to udělali i naší modelce, jak je patrno z fotografií.

Obočí V žádném případě nikdy nezapomínejte na úpravu obočí. Jak na to, si podrobně popíšeme příště. Teď je důležité, abyste jej alespoň učesaly směrem nahoru a do strany a poté zafixovaly vhodným gelem. Oči tímto krokem hezky pozvednete.

Fotografie pořízeny v rámci kurzu Master A-Z v Make-up Institute Prague.