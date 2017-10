Lenka Graf pro Deník Ženy: Mezi operou a popem

Operní pěvkyně Lenka Graf si splnila sen a vydala debutové album Láska věčná. Zahraje si také v novém filmu Úsměvy smutných mužů a na 25. září chystá charitativní událost svého nadačního fondu Energie pomáhá.

Článek najdete v magazínu Deník Ženy - měsíčníku, který každý poslední čtvrtek v měsíci obdrží všichni čtenáři Deníku.

Hudba vás provází od dětství. Vaše debutové album jste nazvala Láska věčná? Symbolizuje název vaši lásku ke zpívání?

Název nakonec vychází z úvodní skladby, která je nosná, a zároveň moje láska je právě to zpívání. Zpívám od svých šesti let. A hudba mě provázela celým životem i na studiích. Pro někoho je odpočinek sport, pro mě zpěv.

O desce se mluví jako o crossoveru mezi popem a operou.

Ano, klasický crossover. Dlouho jsem zpívala klasiku a operní kusy. Na tom se klasický zpěv učí. S producentem Martinem Hrdinkou jsme odbočili a směroval mě více do popu. Na nahrávce tedy najdete i popovější skladby. Musím říct, že se mi ulevilo a zpívalo se mi mnohem snadněji. Ale myslím, že to zpívám jinak než popová zpěvačka, v tom je ten rozdíl. Moc mě takový druh zpěvu bavil a ve světě je to docela populární.

Na desce jsou také dva duety a podílelo se na ní sedm dalších pěvců. Celá je v češtině. Je pro vás zajímavější než angličtina?

Přestože zpívám i v angličtině, tentokrát je celá deska česky. Jeden z duetů je skladba Freddieho Mercuryho a Montserrat Caballé, druhý je z muzikálu Miss Saigon. Texty napsali Eduard Krečmar a Radim Vaněk, aby se písničky více líbily a posluchači jim rozuměli. Minulý týden jsme natočili videoklip k písni Víru dej. To je moje citovka.

Kmotrem desky je houslista Jaroslav Svěcený. vy se znáte pracovně a také se přátelíte, že?

Ano, známe se už dlouho z Prague Business Club. Také jsem ho několikrát pozvala na adventní koncerty v Ústí, které pořádám. Vážím si naší spolupráce i přátelství.

V Ústí pořádáte i akce, na kterých vystoupili například Eva Urbanová nebo Štefan Margita.

Připadalo mi, že se do Ústí málo kdy dostanou známá operní jména. Většinou zpívají hlavně v Praze. Tak to jsou další akce, na kterých se podílím a sama na nich také vystupuji.

Vydání desky se zdrželo, protože tři čtvrtě roku žijete na Floridě. To máte štěstí.

Na Floridě studují naše děti a trávíme tam větší část roku. Na léto přijíždíme do Čech a vždy se velmi těšíme. Máme to tu rádi. Teď momentálně jsou mé myšlenky s rodinami na Floridě. Síla katastrofy takových rozměrů, jako je hurikán Irma, je neuvěřitelná. Moc na všechny vzpomínám a držím jim palce.

Věnujete se také dobročinnosti a vaší nadaci. Můžete o ní říci více?

Je to nadační fond Energie pomáhá, založili jsme ho s manželem. Jeho hlavní náplní je nově vznikající projekt Skákejme pro zdravé srdce. Inspirovala jsem se ve Státech. V Evropě ještě nemá tato akce zastoupení. Chtěli bychom vybrat prostředky na umístění stacionárních defibrilátorů. V současné době nemám čas skoro na nic, protože finišujeme s pilotním projektem charitativní akce, která se bude konat 25. září.

Brzy si zahrajete i ve filmu Úsměvy smutných mužů, ve kterém si zahrají Jaroslav Dušek nebo David Švehlík. O jakou roli jde?

Budu hrát partnerku herce Ivana Fraňka, který ztvární jednu ze čtyř hlavních postav. Ústředním motivem filmu je boj s alkoholem. Cestou ven ze začarovaného kruhu je běh. Závislost nahradili sportem. Snímek vzniká na motivy autobiografické knihy Josefa Formánka v režii Dana Svátka.

Opera je spojená s krásnými róbami. Co nejraději nosíte? Jak vypadá váš šatník?

Bylo by vtipné se zeptat mého manžela. Jemu přijde nezměrný a já mám pocit, že nemám nic na sebe. (smích) Mám moc ráda dlouhé šaty a patří to ke mně. V Americe se vždycky moji přátelé těší, že přivezu ten evropský nádech módy.

