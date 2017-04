ZAHRÁVÁTE SI S CITY OSTATANÍCH ANEB Jak je důležité míti ctitele?

To byl zas den blbec. Co se mohlo zvrtnout, to se zvrtlo. Murphyho zákony zafungovaly. Mám náladu pod psa. Z nebe padá cosi neurčité barvy i konzistence a stejně nanicovatě se cítím i já. Obvykle pomůže telefon a kamarádky. Svorně si zanadáváme, všechno mi odsouhlasí a politují mě. Hm, nepomohlo to. Takže zbývá už jen Karel...

Už pouhý jeho hlas mi na tváři vyloudí úsměv. I přes sluchátko vidím Karlův rozzářený obličej. V přívalu povzbudivých slov se můj splín rozpouští rychleji než v savu. Proud lichotek ho unáší do dáli, až zmizí úplně. Naše hra na kočku a myš zase začíná... „Jasně že s tebou půjdu na skleničku,“ slyším se, jak říkám. A to mě ještě před minutou bolela hlava jako střep. Jenže Karel mě z toho vždycky dostane. Je to můj nejlepší a nejvytrvalejší ctitel.

HÝČKEJTE SI JE

Mít ctitele je jako vzít si prášek na bolení hlavy. Je to prášek na smutek, na pošramocené svědomí, na blbou náladu. Nemilujete ho, tím jste si jistá. A nikdy nebudete. Prostě to tam nejiskří. Na sex ani pomyšlení. Sice o něj nestojíte, jenže to neznamená, že vám jeho zájem nelichotí. Vždyť takové chlapy člověk nepotkává na každém rohu. Je ochotný vám naslouchat, projevovat vám náklonnost a sem tam složit nějaký ten sladkobolný kompliment. Přesto nemíníte překročit přátelskou mez. Máte přece svého mužíčka, kterého milujete. Jenže není na škodu se občas ujistit, že jste žádoucí a dokážete okouzlit i někoho jiného.

POZOR NA HRANICE!

Je fajn mít ctitele. Zvedá to sebevědomí. Takový muž vás zahrnuje lichotkami a pozorností, srší vtipem, nosí vám květiny, je galantní a všímavý (upřímně řečeno bohatě postačí, oplývá-li aspoň dvěma z uvedených charakteristik) a nic za to nechce. Opravdu nic? Samozřejmě, že by rád víc. Ale chytrá žena musí jako mazaná horákyně umět rozfoukat žhnoucí uhlík tak, aby nevyhasl a zároveň nevzplál příliš velkým plamenem, který by ji mohl popálit. To pak musí ten dýmající kousek dřívka nekompromisně zadupat do země! Ano, je to balancování nad propastí. Ale i tak to má něco do sebe.

POZOR NA VZDÁLENOST!

Základem pro fungování takového vztahu je otevřenost. Se svým ctitelem byste měla hrát od počátku čistou hru a jasně mu dát najevo, jaké jsou vaše hranice. Jakmile vycítíte, že se pokouší je posunout, buďte tvrdá. I když riskujete, že se urazí a vzdá to úplně.

POZOR NA ZNIČENÉ PŘÁTELSTVÍ!

Ideální je kamarád. Předně neriskujete, že až po třetí schůzce odhalíte jeho pravou – třeba odpudivou – tvář. Už se znáte. Mít kamaráda a ctitele v jedné osobě, se kterým si člověk může popovídat, aniž by výrazně riskoval, je lákavé. On má tu svou, vy toho svého. Ve vaší fantazii se ale vznáší ono Co kdyby? Občas nečekaně zavadíte o jeho pohled a projede vámi ta zvláštní vlna. Ale zpátky na zem! Někde to tam je, ale ve vlastním zájmu to nechte spát. Takové přátelství vyššího stupně je k nezaplacení!

POZOR NA CITY!

Zřídkakdy to ovšem bývá na obou stranách stejné. Situaci, kdy člověk cítí něco víc, ale ví, že nemá šanci, unese málokdo. Pokud zůstane, nejspíš to nikdy nevzdá a bude přemýšlet, jak vás získat. Neopětované city mohou vyvolat nejrůznější reakce, které vám nemusejí být vždycky příjemné. Kromě toho víte, že ten, kdo chce víc než přátelství, se trápí. A naopak ten druhý je necita.

POZOR NA DŮVĚRNOSTI!

Jste uvolněná, hovor plyne lehce, cítíte se báječně. On je v pohodě. Ale pozor, ani v náhlém přívalu něhy se nesmíte přiblížit víc, než je záhodno. Holky se mohou objímat, špitat si do ouška, vzít se za ruce. Jakmile tohle jednou uděláte s mužem, máte zaděláno na problém. Důvěrná gesta si většinou vysvětlí jinak. I ten, který byl smířený se svým osudem a dodržoval odstup, může vyrazit do boje.

POZOR NA SEX!

Pokud mezi vámi nějaká ta fyzická přitažlivost přece jen funguje, je tu jedno velké nebezpečí. Neplánovaný úlet! Nejdřív je to jen rameno nabídnuté k vyplakání – a najednou spolu skončíte v posteli. Sex všechno změní. A to se může stát i v případě, že z vaší strany to byl tak trochu omyl. Ten druhý to tak nemusí brát. Přijde žárlivost, nejistota a touha vlastnit, tedy city, které jste se naopak doposud snažili do vašeho vztahu nepouštět.

POZOR NA ÚCHYLY!

Je dobré mít spolehlivého otce pro své děti, je dobré mít fajn kamaráda, kterému se můžete svěřit, a je dobré mít obdivovatele, od kterého budete dostávat kytky a přijímat ohleduplnost. Ale nic se nemá přehánět. Ne každý ctitel svou roli chápe. Může se vám taky stát, že narazíte na někoho, kdo bude chtít víc, přestože mu jasně dáte najevo, že se toho od vás nikdy nedočká. Vy ho odháníte, ale on je neoblomný. Stále doufá, že prozřete a zamilujete se do něj. Stále doufá a taky si stále víc troufá. Esemesky dnem i nocí. Zamilované, později urážlivé, až agresivní. Je jedno, jestli máte přítele. Zhrzený ctitel může začít posílat zprávy dokonce i jemu. Zkuste být slušná. Trpělivost má ovšem své meze. I ta vaše. Jestliže vás úporně sleduje na každém kroku, zvoní na dveře bytu a čeká na recepci v práci, pak bohužel nemáte ctitele, ale pronásleduje vás stalker. No a tady už budete potřebovat pomoc. Partnera, kamarádů, policie.