TYTO DÁMY ROZPALOVALY NAŠE PRADĚDEČKY: Měly by šanci i dnes? To těžko!

Na přelomu století byly v módě plné tvary. Mužům se líbily ženy, u nichž měli pánové za co chytnout. A tak se nedivte, že se na erotické pohlednice z té doby dostávaly dámy jiných proporcí, než známe z podobných fotek dnes. To až s 20. léty 20. století přišly do módy štíhlejší dívky s malými ňadry a hned se to promítlo i do těchto vintage fotografií.

Podívejte se do galerie, jak se vyvíjel vzhled pohlednic, které si pánové potajmu pořizovali a rozvíjeli nad nimi své fantazie. Je na nich jasně patrný posun od nemravných vyzývavých snímků k pokusům o umělecké ztvárnění ženské nahoty. Ovšem žádný z těchto snímků by dnes nesplňoval měřítka, která si naše společnost pro erotické fotografie nastavila. Nebo snad ano?

Další krásky z Viktoriánské éry najdete ve videu:

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!