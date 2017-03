SEX ve starověkém EGYPTĚ: Co bylo normální a co naprosté TABU?

Dnes je sex tabu. Co všechno se v běžném životě nesmí? Na popsání by nestačil velký papír. Ale ve starověkém Egyptě to byla věc otevřená. Pro lidi byl sex důležitou součástí života a to od narození až do smrti a znovuzrození. Sexualita byla nezkažená pocitem viny, že se něco nesmí.

Milování se oddávali svobodní i sezdaní, dokonce i bohové. Egypťané dokonce věřili v sex v posmrtném životě. V papyrových rukopisech najdete plno příběhů o cizoložství, incestu, homosexualitě a masturbaci a dokonce i nekrofilii. Egypťané věděli, že ženský a mužský princip úzce souvisí se sexem a samozřejmě i s početím dětí.

Ovšem nemyslete si, že ve velkém provozovali masové sexuální orgie. Spíše šlo o to, že pro lidi z každé třídy nebyl problém užívat si s čímkoliv je napadlo. A nikdo se nad tím nepozastavoval. Podívejte se s námi do galerie, jak si tedy ve starobylém Egyptě užívali sexu.

