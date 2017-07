Sex pro starší a pokročilé: 15 nenáročných poloh, které pravděpodobně neznáte

Už dávno neplatí, že se o sexu mezi důchodci nemluví, jako by snad neexistoval. Opak je pravdou, sexuálně aktivní senioři tady byli, jsou a budou. Sex v důchodovém věku je totiž báječný!

Nikdo se samozřejmě nemusí bát nechtěného početí, není potřeba řešit antikoncepci. Důchodci už bývají se sebou smíření a tak nějakou tu nedokonalost těla neřeší a užívají si naplno své pocity, dávno už vědí, co chtějí, co jim vyhovuje, co potřebují k tomu, aby dosáhly vyvrcholení. A zkrátka nikdo nevíme dne ani hodiny, a tak je potřeba si každou minutu tady na tomto světě náležitě vychutnat. A proč si postelové hrátky nedopřát i v seniorském věku, pokud zdraví samozřejmě dovolí?

