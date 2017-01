Příběh čtenářky Krystýny: CIZINEC NA JEDNU NOC BYL MŮJ ŠÉF!

Nemívám sex na jednu noc. Nespím se svými šéfy. Tohle jsou moje dvě hlavní zásady. Přišla ale noc, kdy jsem je obě porušila, aniž bych o tom věděla. Vzpomíná obchodní referentka Kristýna.

Toho muže, se kterým jsem skončila úplně neplánovaně v posteli, jsem vůbec neznala. Objevil se u nás ve městě pozdě odpoledne, zaparkoval super bourák na náměstí a vydal se večeřet do našeho jediného slušného místního podniku na úrovni. Do restaurace v hotelu. Zrovna jsem tam seděla s kamarádkou, měly jsme toho hodně na probrání před její blížící se svatbou.

Stejně jsem si ale nad všemi katalogy se svatebními šaty stihla všimnout, že se po mě ten přitažlivý tmavovlasý muž v bílé košili po očku dívá. Když odešla kamarádka na toaletu, číšník mi doručil na lístečku kratičký vzkaz. „Jestli se vdáváte vy, zlomí mi to srdce.“ Musela jsem se smát a mírně jsem zavrtěla hlavou.

Zatímco kamarádka švitořila, začala jsem být jako na trní. Jestlipak na mě ten krasavec vydrží čekat. Vydržel. Dal si kávu, skleničku červeného a četl si noviny. Uvědomila jsem si, že se asi už nikam nechystá jet, když popíjí víno, a pořádně mi to zvedlo náladu.

Původně jsme měly naplánované ještě nákupy v blízkém městě, ale vymluvila jsem se kamarádce na bolení hlavy. Řekla jsem jí, ať jede sama, že si vezmu prášek a až zabere, vydám se na cestu domů. Ano, zvládnu to. Ne, nemusí si o mě dělat starosti. Mám Lídu ráda, ale teď jsem se jen třásla na to, aby už byla ze dveří.

Moje tušení mě nezklamalo. Jen co odešla, krasavec se zvedl a velmi zdvořile mě požádal, jestli si může přisednout. Zrovna přijel a nikoho ve městě nezná. Na můj dotaz, co ho přivedlo, mávnul rukou, že by na práci rád alespoň na pár hodin zapomněl.

Bylo mi s ním moc hezky, strávili jsme příjemný večer. Nebudu lhát – nalákat mě k milování mu nedalo zase až tolik práce. Řekla jsem si, proč si neužít sex s mužem, který se mi ohromně líbí, když jsem už půl roku sama od docela bolestného rozchodu. Nic jsem si od toho neslibovala, jen pěkný zážitek a vlastně jakési potvrzení, že je moje předchozí trápení definitivně za mnou.

Naštěstí jsem se nezklamala. Prožili jsme úžasnou noc jen pár místností nad restaurací, ve které jsme se seznámili. Dokonce jsem hodila za hlavu i starosti, co ve městě řeknou lidé, jestli se od všetečné recepční dozvědí, že jsem s neznámým šla nahoru za ruku.

Milování bylo nádherné a oba jsme usnuli až nad ránem. Vzbudila jsem se po kratičké chvilce spánku. Pár okamžiků jsem si vychutnávala, jak mě objímá paží a jak mu to i ve spánku sluší. Zároveň se ve mně začal vzmáhat doslova euforický pocit, že je život prima a že určitě nejsem k zahození, když si mě všiml tak přitažlivý muž.

Z cizince se vyklubal můj nový šéf

Opatrně jsem se vysvobodila z jeho objetí, oblékla se a odplížila z pokoje. Trochu jsem přitom myslela na film Krásná pokojská. Ve skutečnosti jsem o vážný vztah nestála, raději jsem si chtěla nechat hezkou vzpomínku na cizince, který projížděl městem.

Uháněla jsem domů, abych se dala trochu do pořádku.

Ten den nám měl být představený nový šéf. Nechápu, že mi to nedošlo. Byl to samozřejmě on. O hodinu později jsem mu společně s kolegy stála tváří v tvář. Teď si hledám nové zaměstnání.

Moje druhá zásada pořád platí – nechodím se šéfy.

