Podivné SEXUÁLNÍ PRAKTIKY z CELÉHO SVĚTA: Číslo šest je FAKT ŠÍLENOST!

V Čechách na moc podivných sexuálních praktik v běžném životě nenarazíte. Samozřejmě že existují, ale nejsou praktikovány masově a veřejně. Toto ale neplatí pro zbytek světa. My vám přinášíme přehled těch nejpodivnějších běžných sexuálních praktik, na které jste v dávné minulosti mohli nebo dokonce ještě i dnes můžete ve světě narazit.

V galerii jsme pro vás připravili přehled toho nejpodivnějšího, s čím se můžete v oblasti sexu setkat při vašich toulkách po naší krásné planetě. Přečtěte si, co je běžné například v Kolumbii, nebo v Himalájích. Je to jedna nechutnost a podivnost vedle druhé. Co říkáte?

