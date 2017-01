Osm věcí, KTERÉ VĚTŠINU ŽEN TRÁPÍ PŘI MILOVÁNÍ, a přitom by vůbec nemusely

Jaké otázky ženy nejčastěji trápí v posteli? A nejsou tak trochu zbytečné? Zjistili jsme za vás osm nejčastějších věcí, které se při sexu ženám honí hlavou.

Mám velký zadek

I když se vaše pozadí snažíte oblečením maskovat jak se dá, v posteli je neschováte – tedy pokud neuděláte černočernou tmu. Jsou-li vaše hýždě opravdu trochu větší, rozhodně z toho nemusíte mít komplexy. Naopak. Během milování totiž partner určitě nevytáhne centimetr, aby vám je přeměřil. Zajímají jej zcela jiné věci a ne to, zda máte takové a takové proporce, anebo celulitidu. Podle průzkumů je většina mužů spíše spokojená, když má ženu za co chytit!

Mám malá prsa

Další z komplexů, kterými ženy v posteli často trpí. V intimních chvilkách vám totiž nepomůže žádná push-up podprsenka, ani jiný podobný vynález. Ale nezoufejte, pro muže jsou ženská prsa natolik magická, že mají radost jen z toho, že se jich mohou dotýkat. A vůbec neřeší, zda máte košíček A nebo D – alespoň to vyplývá ze zahraničních průzkumů. Prostě na to nemyslete a oddejte se radovánkám.

Líbí se mu moje prádlo?

Tak s tím si vůbec nelamte hlavu. Pokud jej nenosíte po mamince či babičce a dbáte o čistotu, vůbec se nemusíte obávat, že by partner prohlásil, že byste se příště mohla obléct lépe. Ženy v prádle jsou pro muže velmi přitažlivé, často mnohem víc, než bez něj. Skrývá se za ním totiž kousek tajemství. A kdyby se mu vaše prádlo přece jen nezdálo, může vám přece koupit nové podle jeho gusta.

Jsem pro něj dostatečně sexy?

Odpověď je jednoduchá – pokud byste nebyla, asi by s vámi neskončil v posteli. Přestaňte si tedy lámat hlavu s hloupostmi a oddejte se vášnivému milování.

Umím dobře líbat?

Tak nad tím nepřemýšlejte vůbec. Podle výzkumů totiž vyšlo najevo, že většina mužů nepozná rozdíl mezi dobrým a špatným polibkem! A navíc pokud vás aktivně líbá sám, nemůže být s výsledkem přece nespokojen – utrpěla by tím jeho ješitnost.

Co když mu nevoním?

Myslíte si, že muž, kterému by žena nevoněla, by s ní chodil a ještě k tomu spěchal do postele? Nemusíte být od hlavy k patě cítit parfémem světoznámé značky, abyste pro něj byla přitažlivá. Vůně zdravé a čisté ženy je pro muže totiž sama o sobě dostatečně sexy.

Myslí si, že jsem dobrá v posteli?

Nebojte se! Pro většinu mužů je důležité, zda jsou dobří oni – a pokud je pochválíte a zabrnkáte na jejich strunu, budete rázem skvělá i vy. Důležité je uvolnit se a nesnižovat si zbytečně sebevědomí takovýmito otázkami. Pokud vám však stále nejdou z hlavy, dejte si před společným sexem sklenku vína, nebo šampaňského.

Líbí se mu můj hlas?

A proč ne? Tedy pokud s ním nakládáte přiměřeně – neřvete na něj, nepropadáte ječivým záchvatům smíchu apod. Se vším se ale musí zacházet opatrně – s hlasem i s vyjadřováním. Pokud máte v posteli hlasité projevy jako pornohvězda, nemusí to každého muže rozdovádět, v tomto případě může být účinek i opačný.