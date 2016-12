O single ženách se vypráví spousty nesmyslů! Všechno je úplně jinak!

Mýtus první: Single ženy netouží po ničem jiném, než přestat být single

Ano, všichni jsme to viděli v Deníku Bridget Jonesové a v seriálu Ally McBealova: nezadané ženy nedělají doma po večerech nic jiného, než že sedí v pyžamu u televize, přejídají se sušenkami a pláčou do polštáře, že ještě nenašly toho pravého. To si ovšem můžete myslet jen do chvíle, než se jich skutečně zeptáte na jejich názor.