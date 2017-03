Nejšílenější sexuální poučky viktoriánské Anglie. To vám hlava nepobere

Co všechno si myslela prudérní společnost v dobách viktoriánské Anglie o sexu? Například se věřilo, že temperament dítěte ovlivňuje směr větru při jeho početí, nebo že těhotenství se dá zamezit sezením na klusajícím koni. To je k nevíře...

Je naprosto neskutečné, že lidé věřili v něco tak absurdního, jako že žena může zamezit početí tím, že si stáhne dělohu a nebo si po souloži nekýchne. Ale v době kralování královny Viktorie tyto bizarnosti skutečně platily za obecnou pravdu a dokonce je propagovali i renomovaní lékaři.

Podívejte se s námi do galerie a přečtěte si, v co se ohledně sexu v té době věřilo. Je to tak neuvěřitelné, že to je až směšné. Co říkáte?

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!