KVĚTOMLUVA: Miluje vás nebo ne aneb Co vše lze vyjádřit květinou

Odkud se vzala

Květomluvu prý vymyslely ženy v harému a daly jí jméno selam. Hrou a vyprávěním o květinách si zpříjemňovaly dlouhou chvíli jednotvárného života mezi čtyřmi stěnami.

Selam se k nám do Evropy začal šířit v době křižáckých válek. Zmínku o květomluvě najdeme v Listech z Turecka, které psala choť anglického vyslance Worleye, lady Montaguová. Roku 1717 doprovázela svého muže do Cařihradu a poštěstilo se jí poodhalit tajemství harémů. Píše: „Není barvy, není květiny, není plevele, není ovoce, traviny, péra, které by nemělo veršíku“.

A co u nás doma?

Vznik květomluvy, která ve své ucelenosti byla sestavena jako společenská hříčka, ale i jako prostředek k romantickému dorozumění mezi mladými lidmi, musíme hledat v době národního obrození. K prvním květomluvám, které byly sestaveny v českém jazyce, patří Kwětomluva čili pověsti národnj o bylinách, která vyšla v roce 1833 a jejímž tvůrcem byl Karel Amerling. Krásnou a vtipnou květomluvu sestavila s přáteli i Božena Němcová.

Symbolika barev: