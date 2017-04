Konečně někdo normální! HOLLYWOODSKÉ STAR, které PO PORODU NESPĚCHALY se SHAZOVÁNÍM KIL

Diktát Hollywoodu je naprosto neúprosný. Celebrity se musí po porodu svých ratolestí dostat do formy co nejdříve. Nikoho nezajímá nějaké šestinedělí, nebo že by se měly starat o novorozence. Producenti očekávají, že budou "ihned" jako dřív. Ovšem těchto osm dam se na nějaké to okamžité shazování kil vykašlalo a my jim za to tleskáme.

Když jsou těhotné, tak mohou být kulaťoučké, ale jakmile svá dítka povijí, tak jsou jejich kila navíc ihned kritizována a unikají jim nabídky na natáčení či koncertování. Zahraniční celebritky to mají holt pořádně těžké, když se snaží mít rodinu, a proto se uchylují k drastickým dietám a mnoha hodinovým cvičícím programům.

Ale některé dámy se proti těmto zažitým očekáváním vzepřely. Proč by měly být hned po porodu zase jako proutek, když by spíše měly regenerovat a být se svými dětmi? Vždyť proto si přece zakládaly rodinu, aby se mohly starat o ty maličké a né se štvát. A tak se rozhodly, že jim kila navíc a nějaký ten faldík prostě nevadí. Vždyť do formy se mohou dostat později a chvíle strávené s tím malým capartem jsou nad tisíc nabídek na natáčení, nebo zpívání. A my s nimi plně souhlasíme.

