JANA (42 let): Manželova milenka mi otevřela oči. Konečně jsem šťastná...

Ten pitomec si ji ani nesmazal...

Je to tak tři měsíce zpátky, kdy jsem zjistila, že Karel někoho má. Vlastně to byla úplná náhoda. Šla jsem pro novou kartu do banky, která sídlí vedle budovy, kde manžel pracuje. Chtěla jsem ho překvapit a vzít ho na oběd. Překvapení ale čekalo na mě, když jsem viděla manžela, jak vychází z domu a vedle něj kráčela ONA! Normální oběd mezi kolegy? Jasně mohlo se to zdát, ale ty pohledy, které na ni vrhal, ty nenápadné doteky. Jenom hlupákovi by to nedošlo. A pak jsem si najednou spojila všechny ty výmluvy na spoustu práce, přesčasy a podivné služební cesty, noční smsky a telefonáty, o kterých mi tvrdil, že mu volají z práce, protože se vyskytl nějaký „problém“. Večer mi to nedalo a když Karel usnul, vzala jsem mu ze stolu mobil a podívala se do něj. Našla jsem zprávy, které si s ní psal. Už nebylo pochyb... „Miláčku, chybíš mi, stýská se mi po tobě. Chci se s tebou zase milovat...“ A ten pitomec si je ani nesmazal!