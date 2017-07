Jak se žilo v HARÉMECH? PROZRADÍME vám jejich PIKANTNÍ TAJEMSTVÍ

Podívejme se do historie, jak se žilo ženám v sultánských harémech v Osmanské říši. Byly to nevěstince, v nichž polehávaly polonahé ženy připravené potěšit pána domu, kdykoliv si umane? Mnozí si to myslí, ale realita byla odlišná. Více najdete v galerii.

Termín harém pochází z arabského slova haram, což znamená zakázaný. Dnes je spíše chápáno jako okruh žen, které v polygamní domácnosti patřily coby manželky a milenky jednomu muži. V arabské tradici se jedná o část domu, kam je zakázan vstup jiným mužům, než pánovi domu. My se ale podíváme do sultánových harémů - komplexů jak z pohádek tisíce a jedné noci. Co se nám podařilo zjistit, se dozvíte v naší galerii.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!