EROTICKÁ FOTOGALERIE z přelomu století: Co bylo IDEÁLEM KRÁSY pro naše pradědy?

Říkáte si, co jaké křivky oblažovaly muže na přelomu 19. a 20. století? V kurzu byla světlá pleť, drobná ústa a štíhlý pas. Rozhodně se nehledělo na barvu vlasů. Ženy měly působit mladistvě. Podívejte se do naší galerie, co tedy "rajcovalo" naše pradědy?

Dnes byste asi řekli, že tyto dámy nemají správné proporce. Ale na přelomu 20. století nad těmito fotografiemi nahých krásek "slintali" muži všech tříd. Ideál krásy se nesl v duchu zdravé ženy s jemným obličejem a hustými dlouhými kadeřemi. Její pleť měla působit mladistvě a neměla být opálená.

Nikdo v té době u ženy nehleděl na nějaké ty nedostatky jako strie, celulitidu či neoholené chlupy na ohanbí, za něž byste dnes dostala od módních guru za uši. V oblibě byly ženy se štíhlým pasem, které měly plné ženské křivky. Prostě žádná ramínka na šaty. Líbí se vám tyto dámy i dnes? Napište nám.

