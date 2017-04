16 fascinujících ZAJÍMAVOSTÍ, které jste nevěděli O KLITORISU? Budete se fakt divit!

Co víme o této růžové perle, která poskytuje ženám nejbáječnější potěšení? Připravili jsme pro vás hned šestnáct známých i méně známých faktů, které vás možná i trochu překvapí.

Jak nejlépe uspokojit ženu? Tuto otázku si v průběhu věků pokládalo mnoho mužů, a tak začali hledat odpověď na ženském těle. A našli orgán určený čistě pro potěšení. Podívejte se do galerie, co všechno jsme o klitorisu zjistili. A bude to pro vás fascinující počtení!

