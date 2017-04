13 tipů na oživení vztahu, které prostě musíte vyzkoušet! Partner bude nadšený!

Možná že už vás trochu nudí vztahový kolotoč špagety – minerálka – Hra o trůny – brambůrky – spát – do práce – špagety… A možná vnitřně víte, že byste si zasloužili trochu invence. A možná ani nemusíte čekat, až se rozhoupe váš milovaný protějšek. Inspirujte se našimi tipy.

1. Vyrazte do přírody: Vždyť v lese může být tak krásně, s dekou nebo bez ní, můžete najít romantickou vyhlídku, odpálit bublinky… Ale stačí i dětinské rozhazování sněhu nebo prostá koulovačka v parku.



2. Zkuste kouknout za humna: Nic vás nenabudí tak jako změna prostředí. A je jedno, jestli to bude Nairobi, Londýn nebo Macocha. Hlavní je, že bude co obdivovat a že se při tom můžete držet za ruce jako čerstvě zamilovaný pár. Co je nové a svěží, je nové a svěží se vším všudy.



3. Překvapujte se: Ať už jde o belgické pralinky při cestě z práce, skleničky na stopce s růžovým šumivým mokem lákající vás do voňavé vany, nebo nápis I ♥ U z okvětních lístků růže, fantazii se meze nekladou.



4. Trochu kultury do toho: Výlet na divadelní představení může být zábava, i když nejste zrovna shakespearovské typy. Zvolte odlehčenou komedii nebo i balet, nádech luxusu můžete podpořit večerními šaty nebo kravatou.



5. Láska prochází žaludkem: A čím víc v žaludku, tím větší láska. Dobrá restaurace, dobré jídlo a dobrý sekt… a ani jeden z vás potom nebude chtít nic jiného než usnout v náručí toho druhého.



6. Nechávejte si vzkazy: Prosté „Miluju tě“ na ledničce dokáže udělat den výjimečným a lístečky po bytě či v sáčku se svačinou zrovna tak. A není nad to culit se nad každou SMSkou, jako by vám bylo „náct“.



7. Líbejte se: Nic není sladšího než její rty chutnající po bublinkách a jahodách.



8. Najděte si společný koníček: Jezděte na kole, sbírejte porcelánové sloníky, degustujte sekty. Jakákoli společná činnost je skvělá.



9. Vyhýbejte se nepodstatným neshodám: Není třeba, aby on s ní nakupoval každou čepici, a není potřeba, aby se ona táhla za ním, když si bude vybírat nové tretry. Věnujte si chvilku a sejděte se až na závěrečné kávě před odchodem z obchodního domu.



10. Krášlete si protějšek: Nechme stranou extrémy, o kterých víte, že by s nimi nesouhlasil. Ale ona mu může koupit novou kravatu, která se jí líbí, a on jí tu rtěnku, která nechává trochu lascivní otisky na skleničce. Dárek tak potěší oba.



11. Zajímejte se: I sebemenší detail o útočné strategii Arsenalu nebo o nových módních trendech může vašeho partnera potěšit víc než tisíc otřepaných frází.



12. Tančete: Co třeba takové tango? Skvěle se při něm rozehrávají společné okamžiky plné vášně.



13. Nevzdávejte se.

