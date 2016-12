10 poloh, díky kterým konečně prožijete ORGASMUS!

Je to tak! Většina žen to nepřizná, ale mnoho z nich orgasmus zatím neprožila. Alespoň ne s partnerem... Uspokojit se svépomocí je bez problému, vyvrcholení tedy nestojí nic v cestě, při pohlavním styku se ale nedaří kýženého cíle dosáhnout. My vám poradíme polohy, díky kterým by to mělo být snazší.