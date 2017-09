10 NESKUTEČNÝCH VĚCÍ, které se dějí V ŽENSKÉM TĚLE při ORGASMU: Věděli jste to?

Jasně, během orgasmu zaplavují váš mozek slastné pocity, ale co dalšího se děje s vaším tělem? Proč se při něm některé dámy třesou a jiné zase jen smyslně přivírají očka, nebo křiví obličej? To a mnohem víc se dozvíte v článku a k němu připojené galerii.

Každá ho prožívá jinak. Některá má krátký slastný pocit uspokojení, jiná zase několikaminutový opakovaný příliv rozkoše, kdy se ocitá v jiné realitě. Podívejte se s Kafe.cz, co všechno se tedy uvnitř vás děje, když prožíváte to neskutečné blaho orgasmu. Proč se červenáte a nebo co vám naroste? Odpovědi najdete v galerii.

