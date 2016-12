10 důvodů, proč mít sex i po čtyřicítce a navíc pravidelný!

Také už jste zjistila, že milování dostává s věkem nepoznané rozměry? Zralé ženy už vědí, co od svého těla čekat, a milostný akt dokážou vychutnat plnými doušky.

Touhu po sexu si rozhodně nevyčítejte, naopak, ordinujte si ho pravidelně jako skvělou medicínu, která prospívá tělesnému i duševnímu zdraví. Pokud chcete jasné argumenty, přečtěte si desítku dobrých důvodů, proč je fajn mít po čtyřicítce pravidelný sex.

1. ZVYŠUJE SEBEVĚDOMÍ

„Zralá žena dokonale zná své tělo a dokáže milování lépe prožít. Sex po čtyřicítce také zvyšuje její sebevědomí, protože ji ujišťuje v tom, že je stále atraktivní a pro muže přitažlivá,“ zdůrazňuje doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc, psycholožka ze Sexuologického ústavu pražské Všeobecné fakultní nemocnice. „Právě v tomto věku ženy řeší první vrásky a mírně přibývající kilogramy, které jsou sice normální, ale v trendu stále mladých, štíhlých žen z časopisů, z médií, či dokonce z blízkosti našich mužů jsou velmi znejišťující.“

2. JE LEPŠÍ NEŽ KDYKOLIV DŘÍV

„Po čtyřicítce ženy prožívají sex také prostřednictvím pocitu blízkosti a vzájemnosti s partnerem. Už si troufnou říct, co chtějí, a o to je jejich prožitek intenzivnější. Dokážou myslet na své uspokojení, a mají tak větší šanci, že si sex více užijí. A také větší pravděpodobnost, že prožijí orgasmus. Mnoho mladých žen totiž myslí více na uspokojení svých partnerů než na to svoje. V ordinaci jsem měla několik klientek, které svůj první orgasmus při souloži prožily právě ve zralém věku,“ dodává docentka Janáčková.

3. ODBOURÁVÁ STRES

Sex snižuje napětí, a tím pádem i odbourává stres. Existují pro to i vědecké důkazy. V jedné studii, publikované před časem v časopise Biological Psychology, výzkumníci sledovali, jak čtrnáct dní pravidelně provozovaný vaginální pohlavní styk následně ovlivní zvládnutí slovního matematického testu. Zjistili, že takto sexuálně uspokojení lidé měli během testu výrazně nižší krevní tlak, byli méně stresovaní a po zkoušce se rychleji uklidnili než ti, kteří si v předešlých dvou týdnech libovali v jiných sexuálních aktivitách. Vědci to komentují tak, že vaginální pohlavní styk se zdá být pro heterosexuální páry po zdravotní stránce velmi přínosný.

4. POMÁHÁ RELAXOVAT

„Po čtyřicítce se většinou již v sexu rekreujeme, funkce reprodukční je obvykle splněna,“ konstatuje docentka Janáčková. Při sexu také odpadá stres způsobený nechtěným otěhotněním, který dříve často snižoval prožitek ženy při milování. Antikoncepce osvobodila myšlenky žen na sex. Ženy, které již neplánují děti, mohou využít výhod nitroděložního tělíska s obsahem hormonů. To se zavádí na pět let, je spolehlivé a není u něj třeba myslet na pravidelné užívání jako v případě pilulek. Vzhledem k tomu, že díky zavedenému tělísku žena často ani nemenstruuje, může si lépe užívat čas i neplánované milování.

5. PŘISPÍVÁ KE ŠTÍHLÉ LINII

Pomilovat se je mnohem lepší prostředek k hubnutí než jakákoliv drastická dieta. Jedna německá studie zjistila, že ženy, které hodně často provozují „horizontální mambo“, čili typické pohyby pánve při milování, mívají štíhlejší pas a boky než ty, které se milování tolik neoddávají. „Pravidelný sexuální život ženy zlepšuje její tělesnou kondici, posiluje svalstvo, a to nejen pánevního dna. Díky tomu, že při aktivním sexu spálíme zhruba 400 kilojoulů, což je dvakrát více než v posilovně za stejnou dobu, tak i hubneme,“ usmívá se docentka Janáčková.

6. ULEVUJE OD BOLESTI

Až vás někdy příště rozbolí hlava, zkuste namísto polknutí prášku léčbu sexem. Podle Barry Komisaruka, profesora psychologie na Rutgers University v americkém New Jersey, pomáhá stimulace poševních stěn a poštěváčku snížit až o polovinu citlivost na bolest. Další samostatné studie prokázaly, že milování může pomoci při migréně či bolestech zad. Výzkumníci to vysvětlují tím, že vzrušení a především orgasmus vyvolává uvolnění hormonu oxytocinu, který působí právě v oblastech mozku, jež zpracovávají bolestivé signály.

7. ZLEPŠUJE USÍNÁNÍ

Možná je vaším zaručeným receptem na to, jak zabrat, počítání oveček. Ale třeba ho ráda vyměníte za jinou, příjemnější cestu ke spánku. Prožitek orgasmu a s ním spojené uvolňování hormonů oxytocinu, endorfinu a spol. totiž může působit jako sedativum. Platí to pro partnerský sex, ale i pro masturbaci. Jedna studie zjistila, že 32 % z 1 866 amerických žen, které se v předchozích třech měsících uspokojovaly masturbací, měla tento postup jako záruku následného snadného usínání.

8. FUNGUJE JAKO PREVENCE RAKOVINY PRSU

Ženy, které mají pohlavní styk zřídka nebo vůbec, mají třikrát větší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu než ty, jež se sexu věnují častěji. Tvrdí to francouzští vědci v Journal of Clinical Epidemiology. Určitě jde o zajímavou informaci pro ženy po čtyřicítce, protože právě v tomto věku začíná stoupat riziko vzniku tohoto zhoubného nádoru. Kromě toho už dříve americká studie zjistila, že ženy, jejichž partneři používají kondomy či přerušovaný pohlavní styk, stejně jako ženy, jež sexuálně nežijí, onemocní rakovinou prsu pětkrát častěji než uživatelky hormonální antikoncepce, které díky této ochraně prožívají milování i s výronem semene do vaginy. Teorie, proč tomu tak je, existují dvě: Jedna se přiklání k faktu, že před nemocí chrání látky obsažené ve spermatu a ty se přes vaginální stěnu dostávají do těla ženy. Druhou možností je uvažovaný vliv už několikrát zmíněných hormonů štěstí – oxytocinu a endorfinu.

9. PŮSOBÍ PROTI DEPRESI

Tato informace, kterou jsme našli na amerických webových stránkách, zní trochu bláznivě, ale třeba na tom něco bude: Vědci uvažují, že sperma působí jako přírodní antidepresivum. Ženy, které mají častý pohlavní styk bez kondomu, mají menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine deprese, než ty, které se milují občas nebo vždy s ochranou. Tvrdí to studie publikovaná v časopise Archive of Sexual Behavior, podle níž sperma obsahuje několik hormonů posilujících dobrou náladu (prostaglandin, oxytocin), které přes vaginu přecházejí do organismu.

10. UPEVŇUJE PARTNERSKÝ VZTAH

„Pravidelný sex po čtyřicítce má na dlouhodobější partnerský vztah velmi pozitivní vliv,“ dodává docentka Janáčková. „Partneři se méně hádají a jsou více spokojení.“ Díky hormonům, které se při orgasmu uvolňují, se u obou zlepšuje nálada a vytváří se pocit vzájemnosti a sounáležitosti s partnerem. To je pro vztah naprosto klíčové.