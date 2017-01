10 důvodů, proč je lepší se nezamilovat

1. Protože to bolí

Jen velmi málo lásek skončí jak v pohádce a párů, kterým bude vše klapat a budou spolu »šťastně žít až do smrti«, je jako šafránu. Velmi často nastane zklamání, objeví se nevěra, nebo prostě zjistíte, že vám to spolu neklape. Ještě horší je, když se zamilujete jen jednostranně – a náhlé »kopačky« bolí o to víc.