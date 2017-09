ZBAVTE SE KRUHŮ POD OČIMA za 7 DNŮ: Je to skoro ZÁZRAK!

Tento ošklivý doplněk tváře zná téměř každý - kruhy pod očima. Existují snad desítky důvodů, proč oči otékají a váčky se pod nimi tvoří, ale rovněž existuje i mnoho způsobů, jak se jich zbavit. My jsme pro vás připravili hned devět jednoduchých triků, které s nimi zatočí. Samozřejmě aplikované samostatně.

Myslíte si, že vám teď, milé dámy, doporučíme konzultaci v drahém kosmetickém salónu, nebo abyste se zdravě stravovaly a pořádně spaly se speciálními maskami. Jasně, to by vám určitě pomohlo, ale naše tipy jsou mnohem jednodušší a levnější. Nabízíme vám jednoduché kosmetické triky, které s kruhy pod očima zatočí během týdne maximálně dvou a to i bez drahých a časově náročných procedur. Jen dejte pozor, pokud by vám jakákoliv z nich vadila, oči vás po ní třeba pálily, tak ji už dál neprovádějte.

