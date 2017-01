Velký přehled OŘECHŮ: Které jsou NEJZDRAVĚJŠÍ a vašemu tělu nejvíc prospějí?

Jsou to plody různého původu, většinou s tvrdou skořápkou a olejnatým jádrem. Mají vysokou kalorickou hodnotu, obsahují okolo 60 % tuku a řadu nerostných látek a vitaminů. Kvůli vysokému obsahu bílkovin se někdy ořechům říká vegetariánské maso (přesahují výživovou hodnotu hovězího masa).

Koncentrovaný zdroj živin

Král ořechů Ořešák královský neboli vlašský (Juglans regia) pochází z Balkánu a Střední Asie. Do Evropy jej přinesli Římané. Za přívlastek „vlašský“ vděčí Vlachům (Italům), svým ctitelům a šiřitelům. Na našem území se údajně ořešáky pěstovaly již v době bronzové. 7000 let před Kristem se objevují zmínky o konzumaci plodů ořešáku. Patří mezi nejstarší potraviny. 100 let je doba, po kterou některé ořešáky plodí.

Suché plody ořešáku (nepravé peckovice) obsahují mimo jiné draslík, fosfor, hořčík, železo, zinek, měď, vápník, selen, vitaminy E a B1, B2, B3 a B6, omega-3 nenasycené mastné kyseliny, bílkoviny, flavonoidy, sacharidy…

