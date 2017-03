Tyto geniální vychytávky pro krásná prsa by měla znát každá žena!

Zajímalo by vás, jak to udělat, aby vaše poprsí vypadalo naprosto božsky a pánská část osazenstva této planety při pohledu na něj jen slitala? Uvidíte, že stačí pár drobných vychytávek a jde to...

Připravili jsme pro vás hned sedm užitečných rad a tipů, jak mít krásné poprsí, protože která žena by nechtěla mít ňadra jako ve dvaceti, než jí je zničily gravitace či kojení. Jenže, jak to udělat? Nejdřív si pořiďte správnou podprsenku. Jak na to, najdete v našem článku zde.

A pak už vám stačí buď trocha make-upu, nebo jen lepicí páska a můžete začít. Stačí trocha cviku a uvidíte, že váš dekolt bude vypadat tak, jak jste si vždycky přála. Podívejte se do naší galerie, kde jsme pro vás tyto triky přesně popsali. Aby bylo přesně vidět, jak postupovat, tak má figurantka na fotkách poprsenku. Vy si ale aplikujte pásku na holá prsa.

