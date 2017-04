Tohle vás dostane: Jak dopadne ŽENA, když ZAČNE BRÁT STEROIDY

Jak to může dopadnout, když žena začne brát steroidy? Příběhy mladých dívek, které to udělaly, vás naprosto šokují. Tyto proměny dozajista každého odradí od toho, abys si s těmito nebezpečnými preparáty kdy vůbec zahrával.

Všechny prahly po tom, aby byl lepší, vyhrávaly... Chtěly větší svaly, výdrž, prostě dokonalejší tělo. Ale jak toho dosáhnout? Sáhly ať vědomě, nebo nevědomky po preparátech, které jim to měly zajistit. A mělo to bohužel velmi drsné následky. Jejich život i tělo se změnily. Podívejte se s námi do galerie na příběhy a proměny osmi takových sportovkyň.

