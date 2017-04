Tohle se VÁŽNĚ NEPOVEDLO: Pobavte se nad KIKSY se ŠPATNĚ NALAKOVANÝMI NEHTY

Na různých sociálních sítích najdete velké množství nápadů, jak mít dokonale netradičně nalakované nehty. Jenže... Jejich realizace někdy u lidí pokulhává za předlohou. Naštěstí pro nás, protože se díky tomu můžeme báječně pobavit.

Lidé si neuvědomují, že i takové jednoduché nalakování nehtů je umění. Nesmíte nanést moc laku, mít pevnou ruku a občas i speciální vybavení. My jsme pro vás do galerie připravili takové nepovedené výtvory. U prohlížení se vážně hodně pobavíte. Tak směle do toho!

