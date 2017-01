To musíte vidět! Vizážistka dokáže vyčarovat i z opravdové ošklivky krásku!

Prohlédněte si galerii plnou neuvěřitelných proměn! Vizážistka Goar Avetisyan svou prací ukazuje, že opravdu každá žena může být krásná! I ta na první pohled ošklivá!

Ano, každá žena může být krásná, jen musí vědět, jak na to. Prostředků a pomůcek je na trhu nepřeberné množství, stačí si jen vybrat, které budou vyhovovat právě vám. A pozor, není nutné na sebe "kydat" tuny make-upu, často stačí jen lehce zvýraznit to, co příroda vytvořila krásné a potlačit to, co se až tak nepovedlo.

Goar Avetisyan je velmi úspěšná makeup artistka. Budoucí nevěsty se doslova perou o to, aby je na jejich den D líčila právě Goar. V galerii také najdete fotografie samotné autorky všech proměn, kterak ona sama vypadá před nalíčením.

