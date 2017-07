Těchto 9 KOSMETICKÝCH PRODUKTŮ si KUPUJE každá ŽENA, a přitom jsou ÚPLNĚ ZBYTEČNÉ!

Také používáte speciální krém na tělo, chodidla a ruce? A víte, že je to hloupost? Ačkoliv se nás snaží marketéři předsvědčit o opaku, tak kůži máme na celém těle stejnou. Takže používání speciálních krémů na různé jeho části, je jen důsledkem reklamní masáže a zbytečné vyhazování peněz. Které další kosmetické produkty nemusíte kupovat, protože jsou zhola zbytečné? Podívejte se do galerie a zjistíte víc.

