Také máte věčně studené ruce a nohy? Poradíme, co s tím...

Srdce vám tluče zběsilou rychlostí, tváře vám hoří, ale ne a ne zahřát studené ruce i nohy. Jste zimomřivá a nepomohou ani teplé ponožky a rukavice. Jak to?

Takové problémy trápí hodně lidí, i když muže méně často. Máte-li ho, tak se vám určitě několikrát stalo, že jste se dotkla partnera a on před chladem vašich rukou ucukl. A i když jste doma v teple, ruce máte pod dekou a na nohách huňaté ponožky, chlad cítíte pořád. Co to způsobuje a jak se jednou provždy „rozmrazit“?

Stres i špatná životospráva

Ano, i špatné stravování může zrovna vám způsobovat tyto problémy. Takže nejen kvůli postavě, ale také kvůli zdraví je načase zamyslet se nad tím, co a kdy jíme. Také ale mohou být příznakem poruchy krevního oběhu, kdy se problematicky dokrvují některé části těla. Stejně tak třeba kouření, nedostatek draslíku, tvrdá dieta nebo špatný pitný režim. Za studenými končetinami nakonec, a možná nejčastěji, může stát stres a úzkost, či dokonce nízký tlak. A vzniká tak situace, kdy nám srdce tluče neobvyklou rychlostí, červenají se nám tváře, ale ruce a nohy jsou přímo ledové. Na nenadálou psychickou nepohodu totiž naše tělo reaguje a připravuje se na „útěk“. A co se děje? Srdce začíná pumpovat více krve a stahuje je z končetin a posílá ji do svalů, které tak připravuje na možnou akci.

Ženy vs. muži

Proč se to děje častěji ženám než mužům? Žena je od přírody prostě citlivější směs plná emocí. A pokud zažijeme nějaký emocionální stres (ať už negativní, nebo pozitivní), projeví se chladem v rukách a nohách. A navíc: někteří odborníci tvrdí, že tento problém souvisí také s tím, že jsme předurčeny pro mateřství, a tak musí být teplo v našem nitru. A to docela dává smysl, nemyslíte?

Jsem silná, přesto to studí

Naše tukové zásoby nás bohužel – třeba jako u medvědů nebo lachtanů – nehřejí. U nás mají hřející funkci naše svaly! V těch probíhá štěpení cukrů, při kterém se uvolňuje energie, a tím vzniká teplo. A to je také dalším z důvodů, proč je ženám větší zima než mužům. Ženy mají více tuku, zatímco muži mají svalstvo vypracované. A tak nám nezbývá nic jiného, než si občas zaposilovat a vytvořit si tak zásobárnu tepla.

Jak na teplo?

Co by nám tedy mohlo pomoci? Co nejvíce být v teple. Jasně, není sexy mít na sobě teplé ponožky, ale pro pohodlí jsme často schopni obětovat mnohem více. Zkuste také pozměnit jídelníček a rozhodně zapojte do svého dne chvilku cvičení. A to jak doma, tak v posilovně. Určitě to znáte z hodin fyziky na základní škole: třením vzniká teplo. Ráno po probuzení a kdykoli během dne třete ruce o sebe a procvičujte je dáváním v pěst. Stejně tak rozcvičujte nohy.

6 tipů na hřejivé potraviny

potraviny s obsahem draslíku: čerstvá zelenina, ovoce a luštěniny

čerstvá zelenina, ovoce a luštěniny zdroj vitaminu E: pšeničné klíčky

pšeničné klíčky rybí olej: ředí krev a zvyšuje její průtok

ředí krev a zvyšuje její průtok chilli papričky: stimulují krevní oběh a zvyšují krevní tlak

stimulují krevní oběh a zvyšují krevní tlak slavná Gingko biloba: právě ta prokrvuje okrajové části těla, ale také mozek

právě ta prokrvuje okrajové části těla, ale také mozek bylinky: meduňka, hřebíček, měsíček lékařský

