Sabrina Sabrock (39): Toužila být nejdokonalejší pornoherečkou na světě!

Jedna z nejznámějších pornohereček Sabrina Sabrock (39) prodělala za svůj život více než 60 plastických operací, které ji v přepočtu stály přes 25 miionů korun. Tu poslední jí byl ale čert dlužen!

Ke své práci potřebuje mít perfektní tělo. Ani po sérii plastik se sebou stále nebyla spokojená. Tentokráte si usmyslela, že by se dalo ještě vylepšít pozadí. Vyhledala tedy plastického chirurga a nechala si do hýždí vložit implantáty. Po operaci byla odkázaná na lůžko a klidný režim. Bohužel ani to nezabránilo komplikacím. Kůže kolem implantátu začala hnít.

“Nemůžu chodit na podpatcích, ani se věnovat cvičení, které ke své práci tolik potřebuji,” posteskla si Sabina.

Pornoherečka odmítá plastiku zaplatit a požaduje vysoké finanční odškodnění. Pokud vyhraje soud s plastickým chirurgem, který ji plastiku provdel, peníze použije na další plastické operace. Otázkou zůstává, jak dlouho bude Sabina mimo své pracovní nasazení. Režiséři už čekat dále nechtějí.