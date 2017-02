První pomoc při pálení žáhy: Babské rady i dostupné léky

Pálení žáhy - zná ho většina těhotných a ti, kdo mají refluxní chorobu jícnu. Občas ale pálení žáhy může zažít skoro každý. Jak mu předejít a čím si pomoci?

Pálení žáhy je palčivý pocit za hrudní kostí, který přechází směrem nahoru až do úst, někdy i do levé poloviny hrudníku či do zad. Objevuje se i nepříjemný hořkokyselý pocit v ústech podobný stavům krátce po zvracení.

Způsobuje ho podráždění sliznice dolního jícnu neobvyklým obsahem ze žaludku nebo z dvanáctníku, především žaludeční kyselinou nebo žlučí. Jedná se o jednu z nejčastějších obtíží, když jíme více nebo jinak než obvykle, nepřináší velké zdravotní riziko, ale je velmi nepříjemná.

Přejedení, nebo nemoc?

• Občasné pálení žáhy zažije během života až čtyřicet procent z nás i při dobré funkci dolního svěrače jícnu.

• Kromě „přejedení“ může být důvodem obezita, nevhodná poloha těla (v předklonu či na břiše), těhotenství (v důsledku zvýšení nitrobřišního tlaku a hormonálních změn).

• Pálení žáhy (pyróza) vzniká také v důsledku tzv. gastroesofageálního refluxu neboli refluxní choroby jícnu, při níž uniká žaludeční obsah opačným směrem, tj. do jícnu.

• Pokud je dráždění sliznice jícnu žaludečními kyselinami dlouhodobé, může dojít k jejímu vážnému poškození - trvalé problémy je třeba řešit s lékařem, týká se to asi dvou až pěti procent populace.

Co nás „pálí“ nejčastěji? Potíže s pyrózou mají nejčastěji na svědomí určité typy jídel a nápojů, které více konzumujeme například při příležitostech oslav apod.

• Snažte se omezit tučné, kávu a čokoládu.

• Z alkoholu se vyvarujte především bílého vína.

• Kuřáci by měli omezit počet cigaret.

• Potíže vyvolávají i sladká pečená jídla s vysokým obsahem cukru a tuku.

Úleva při potížích

Ojedinělá epizoda pálení žáhy není nijak nebezpečná, nepříjemná ale ano. Pomohou babské rady i prostředky z lékárny.

Pálení žáhy - babské rady

• Úlevu většinou přinese zvýšená poloha horní poloviny těla.

• Pomůže vypití sklenky vlažné vody.

• S pálením žáhy může výrazně pomoci kefír.

• Rýže zas spolehlivě uklidní celý trávicí trakt.



Nejprodávanější léčivé přípravky, které vás pálení žáhy zbaví i během pár minut: 10 léků proti pálení žáhy

Volně prodejné léky a doplňky stravy - antacida

Antacida snižují žaludeční kyselost, mohou obsahovat různé účinné látky. Společně tyto látky rychle neutralizují přebytečné kyseliny a přinášejí tak šetrnou úlevu od nepříjemných příznaků překyselení žaludku, pálení žáhy a jiných zažívacích obtíží. Antacida jsou vhodná, pokud se pálení žáhy nevyskytuje příliš často a potíže nejsou intenzivní, tudíž na příležitostné problémy. Nepomohou, pokud je poškozená větší část žaludeční sliznice.

Volně prodejné léky - inhibitory protonové pumpy

Inhibitory protonové pumpy zabraňují sekreci (uvolňování) žaludeční kyseliny, tím pádem již tak výrazně nehrozí překyselení žaludku. Používají se v případech, kdy jsou potíže častější a je třeba, aby se stav nadále nezhoršoval. Na rozdíl od antacid, která se užívají podle potřeby, se tyto léky obvykle užívají pravidelně.

Přírodní prostředky a bylinky Pokud nechcete polykat „chemické“ léky, existují přírodní alternativy.

• Elixír na pálení žáhy - směs přírodních látek ve formě doplňku stravy pro normální činnost trávicího ústrojí.

• Abisib - vyráběný z mladých výhonků sibiřské jedle.

• Potíže může zmírnit pomalé žvýkání 1 čajové lžičky kmínu, fenyklových či anýzových semínek.

• Funguje i žvýkání kousku kandovaného zázvoru nebo lístku máty.

Pálení žáhy a jedlá soda

Možná se divíte, že tu zatím nepadla zmínka o známém prostředku, kterým si lidé laicky kurýrují pálení žáhy. Jedlá soda je sice hojně doporučována v diskusích napříč internetem, při jejím užití ale musíte být opatrní. Může situaci spíše zhoršit. Na akutní potíže s pálením žáhy můžete využít i klasickou jedlou sodu (která je také součástí výše uvedených léků - antacid). Při jejím dlouhodobém užívání ale může dojít paradoxně k překyselení žaludku a dokonce i chronické zácpě - častější obtíže proto konzultujte s lékařem.